Лондонская полиция не считает пожар в многоэтажном доме терактом

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона не считает, что пожар в высотном жилом доме на западе столицы произошел в результате теракта, заявил журналистам представитель лондонской полиции Стюарт Канди.

"Нет ничего, чтобы предположить, что это связано с терактом", — сказал Канди, добавив, что расследование и выяснение причин возгорания продолжается.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.