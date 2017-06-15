Воспитанники колонии в Полтавской области устроили бунт

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Воспитанники Кременчугской колонии пытались устроить бунт, требуя ослабления режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По данным ведомства, накануне девять новоприбывших воспитанников начали требовать "послабления установленного режима, а именно предоставления им в пользование запрещенных предметов". О каких предметах идет речь, не уточняется.

Затем они начали громить комнаты в участке карантина, диагностики и распределения, повредили мебель и разбили сантехнику. Кроме того, восемь человек порезали себе руки осколками.

Прокуратура возбудила уголовные дела по целому ряду статей: "Доведение до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего", "Ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Также прокуратура проверит действия администрации колонии.