Парламент Литвы признал БелАЭС "угрозой национальной безопасности"

ВИЛЬНЮС, 15 июн — РИА Новости. Парламент Литвы в четверг постановил, что строящаяся в Гродненской области Белоруссии атомная электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики, сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

"За принятие законопроекта в среду проголосовало 104 депутата", — говорится в сообщении литовского парламента.

Председатель парламентского комитета национальной безопасности и обороны Витаутас Бакас заявил, что этот законопроект имеет большое значение. По его словам, "Белоруссия нарушает три международные конвенции, строя атомную станцию, кроме того, проект непрозрачен".

Бывший министр обороны, депутат сейма Юозас Олекас отметил, что признание БелАЭС угрозой нацбезопасности не является окончательным решением. "Это сильный инструмент парламента, который позволит действующему руководству страны на международном уровне искать поддержки партнеров", — пояснил он.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.