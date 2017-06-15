Аваков призвал пересмотреть статус военной операции в Донбассе

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что необходимо пересмотреть статус военной операции в Донбассе, но не менять ее суть.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

Аваков напомнил, что термин "антитеррористическая операция" начали использовать в самом начале конфликта в Донбассе, это было реакцией на события, которых в истории страны ещё не было.

"Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, которая идет, то очевидно нужно пересмотреть статус, но не пересмотреть суть", — сказал Аваков на брифинге в четверг.

По мнению Авакова, необходимо упорядочить процессуально возможность применения украинских военных в Донбассе.

"Турчинов выступил с желанием упорядочить этот вопрос, решить целый ряд процессуальных взаимоотношений внутри, так, чтобы, так скажем, нашим военным и спецслужбам не ставилось искусственных ограничений. Но глубоко убежден, что конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование. Вторым пунктом безусловно идет позиция правоохранителей и военных", — сказал Аваков.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.