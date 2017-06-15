Москалькова ждет ответ на письмо Трампу с просьбой помиловать Ярошенко

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще не получала ответ на свое письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко.

"Я ожидаю месяца через два, не раньше", — сказала Москалькова РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не получила ли она ответ от Трампа.

В конце мая Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.