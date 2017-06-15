Эксперт: расследование Мюллера против Трампа носит политический характер

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расследование спецпрокурора по "российскому" делу в минюсте США Роберта Мюллера против американского президента Дональда Трампа носит больше политический, чем юридический характер; серьезное обвинение, которое выдвигается против президента, может быть доказано, только если будут представлены конкретные свидетельства, которые на данный момент отсутствуют, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию.

"Если, действительно, будет доказано, что президент (США Дональд Трамп) препятствовал правосудию, препятствовал проведению расследования (по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США), то это очень серьезное обвинение, которое может привести к импичменту", — сказал Сидоров РИА Новости.

По его словам, на чем Мюллер будет основывать возможные обвинения — это другой вопрос.

"Основным свидетелем здесь должен был быть (бывший директор ФБР) Джеймс Коми. Но по его выступлению в Конгрессе США, на слушаниях, доказать то, что ему Трамп действительно мешал, практически невозможно. Он не дал таких показаний. Поэтому обвинение, которое выдвигается против Трампа, может быть доказано, только если будут представлены конкретные свидетельства", — добавил Сидоров.

По словам эксперта, "это не так просто сделать, хотя в США сейчас существует такая атмосфера, в которой президента можно обвинить во всем, чем угодно". "Поэтому в большей степени, наверно, это носит не столько юридический, сколько такой характер политического заказа и дальнейшего давления", — подчеркнул Сидоров.

Он также отметил, что "Мюллер — человек весьма ответственный, не случайно он больше десяти лет пребывал на посту директора ФБР".

"Поэтому я не думаю, что он будет делать какие-либо обвинения, не имея твердых доказательств, а реальным доказательством могло бы быть заявление Коми, его не было", — заключил Сидоров.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.