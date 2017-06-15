RT Deutsch обогнал немецкие СМИ по популярности в Facebook

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Немецкое подразделение российского телеканала RT (RT Deutsch) со значительным отрывом обогнало немецкую федеральную телерадиокомпанию ARD и газету Süddeutsche Zeitung по популярности в социальной сети Facebook, сообщила газета WirtschaftsWoche со ссылкой на исследование Мюнхенского технического университета (TU München).

Согласно исследованию, с момента запуска RT Deutsch примерно два с половиной года назад пользователи Facebook более 5,4 миллиона раз отметили статьи и обзоры реакциями "мне нравится" и другими. У ARD этот показатель составил 1,7 миллиона в у Süddeutsche Zeitung" — всего 1,4 миллиона.

RT Deutsch резко вырвался вперед и по количеству комментариев пользователей Facebook. У Süddeutsche Zeitung — 194 тысячи комментариев, у ARD — 352,5 тысяч. А у RT на немецком — 696,7 тысячи комментариев.

Немецкие политики по-разному комментируют работу телеканала в Германии. Так, глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Томас Опперман, комментируя исследование, заявил, что RT Deutsch дают односторонний взгляд на события и являются пропагандой, а также выразил опасения относительно "фэйковых" новостей в преддверии парламентских выборов в Германии, пишет WiWo. В то же время вице-председатель партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд напротив не считает популярность RT Deutsch угрозой немецкой демократии. По его словам, другим СМИ стоит просто прилагать больше усилий.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.