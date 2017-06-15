У США нет четкого плана по урегулированию в Донбассе, считают в Госдуме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. У администрации президента США Дональда Трампа вряд ли есть четкая линия в отношении урегулирования конфликта на Донбассе, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей". Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей ЛНР и ДНР невозможно.

"У нас нет абсолютно, стопроцентной уверенности, что когда дело касается Украины, у администрации Трампа есть какая-то четкая линия. Но сейчас администрация Трампа, как известно, является мальчиком для битья по поводу своих так называемых связей с Россией. Отсюда многое в заявлениях представителей этой администрации и Тиллерсона, в том числе, что призвано успокоить возбужденных критиков этой администрации, продемонстрировать, что они не зависимы в своих оценках", — сказал РИА Новости Затулин. По его мнению, это может быть одной из причин заявлений Тиллерсона.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание и на другие аспекты. "Самая поверхностная (причина – ред.) состоит в том, что Тиллерсон не отказал себе в удовольствии поспекулировать на мнении, которое тоже бытует, что минские соглашения забуксовали и выполнены быть не могут. При этом люди, которые эту точку зрения выражают, никакого труда себе не составляют проанализировать причины того, что эти соглашения не выполняются", — добавил он.

По его мнению, причины "во многом состоят в том, что Запад поощряет Украину, некритично относится к ее поведению и как мантру повторяет, что минские соглашения должны быть выполнены".

"То, что касается минских соглашений, было подтверждено Советом Безопасности (ООН), членом которого являются Соединенные Штаты. Тиллерсон объяснял, почему США не участвуют в минских соглашениях. Он таким образом намекнул на то, чтобы те участники, которые его подписали, не в состоянии добиться мира на Украине, а это не только Россия, но и Германия с Францией. И фактически дезавуировал то голосование, которое было в Совете Безопасности и в котором США и одобрили минские соглашения", — сказал депутат.

Затулин считает неправильным, что США не несут ответственности за результаты минских соглашений. "Они своим голосованием в СБ (ООН) взяли на себя такого рода обязательства. И сейчас уходят от этих обязательств", — полагает парламентарий.

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