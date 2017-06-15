На Украине заявили о планах ввести в Донбассе "гибридное военное положение"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает отмену так называемой "антитеррористической операции" и введение в регионе "гибридного военного положения", сообщил в четверг депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмена режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. Как заявили во фракции "Народного фронта", внесение этого документа ожидается на следующей неделе.

"Сейчас мы стратегически подумали на два шага вперед, обходим этот вопрос (введение военного положения — ред.), вводя так называемое гибридное военное положение через закон, который будет внесен. Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения вооруженных сил", — сказал Найем на форуме, организованном "Институтом Горшенина" в Киеве в четверг.

По его словам, скорее всего такое понятие как "антитеррористическая операция" в Донбассе будет переформатировано, в частности, руководство военной операцией перейдет от службы безопасности Украины к другим органам.

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