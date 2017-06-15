Лукашенко обеспокоен, что НАТО размещает у границ Белоруссии беспилотники

МИНСК, 15 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоенность Минска вызывает не только размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО, но и беспилотников — "они же огромнейшие, как настоящие самолеты".

"Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты… они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?" — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

Он посетовал, что у границ Белоруссии "с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных".

При этом он обратил внимание на критику Запада по поводу предстоящих осенью совместных белорусско-российских учений "Запад-2017". "И нам говорят: вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Белоруссия, ни ОДКБ", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что учения предполагают отработку задач оборонительного характера, а не наступательного.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели именно в учениях "Запад-2017".

Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.