Россия возмущена решением Эстонии закрыть дело об убийстве Ганина

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Решение прокуратуры Эстонии закрыть уголовное дело об убийстве в Таллине российского гражданина Дмитрия Ганина является наглядным свидетельством лицемерия эстонских властей, российская сторона возмущена этим решением, требует от Таллина объяснить мотивы данного поступка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пыхьяская окружная прокуратура 14 июня сообщила о закрытии дела об убийстве Ганина в связи с истечением десятилетнего срока давности.

"Мы не можем расценить решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства в Таллине в апреле 2007 года российского гражданина Ганина иначе, как наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, власти Эстонии неоднократно заверяли Россию о намерении способствовать раскрытию этого преступления, но на деле стремились "замотать" расследование. "Мы возмущены таким кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина. Наше посольство в Таллине уже потребовало от властей Эстонии предоставить информацию о мотивах этого очередного недружественного по отношению к России шага", — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что "эстонские правоохранители с октября 2015 года не удосужились дать ответ на запросы российских следственных органов, которые занимаются со своей стороны расследованием этого убийства". "Выражаем самую искреннюю поддержку родным и близким российского гражданина, чьи чувства, несомненно, задеты таким несправедливым решением. Продолжим оказывать им все необходимое содействие, в том числе в случае подачи апелляции на решение эстонской прокуратуры", — добавила она.

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. Русскоязычное население однозначно и консолидированно выступило против данной акции. Волнения 2007 года были жестоко подавлены полицией. Были задержаны около 1,2 тысячи и ранены около 50 человек, а один из протестующих — 20-летний гражданин России Ганин, родом из городка Муствеэ на берегу Чудского озера, — трагически погиб.

МИД России и посольство РФ в Эстонии неоднократно выражали серьезную озабоченность российской стороны бездействием правоохранительных органов Эстонии в расследовании гибели Ганина.