Береговая охрана США заявила об угрозе "грязной" бомбы в порту Чарлстона

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американская береговая охрана проинформировала компанию Maersk Line о том, что на борту контейнерного судна Maersk Memphis в порту Чарлстон может находиться так называемая "грязная" бомба (взрывное устройство с радиоактивным материалом), передает агентство Рейтер.
Телеканал ABC News 4 уточняет, что расследованием угрозы занимаются местные и федеральные власти, в том числе ФБР.
"Судно было незамедлительно эвакуировано, команда находится в безопасности на суше. Мы всецело сотрудничаем с органами, разрешающими эту ситуацию", — говорится в заявлении Maersk Line.
По данным Рейтер, прежде чем прибыть в Нью-Йорк, судно было в Омане.