Береговая охрана США заявила об угрозе "грязной" бомбы в порту Чарлстона

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американская береговая охрана проинформировала компанию Maersk Line о том, что на борту контейнерного судна Maersk Memphis в порту Чарлстон может находиться так называемая "грязная" бомба (взрывное устройство с радиоактивным материалом), передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что терминал Wando Welch порта Чарлстон эвакуировали из-за потенциальной угрозы взрыва на борту Maersk Memphis, прибывшего накануне из Нью-Йорка. Также был перекрыт участок реки Купер. По словам представителя береговой охраны, об угрозе заявил некий "заговорщик" на видеосервисе YouTube.

Телеканал ABC News 4 уточняет, что расследованием угрозы занимаются местные и федеральные власти, в том числе ФБР.

"Судно было незамедлительно эвакуировано, команда находится в безопасности на суше. Мы всецело сотрудничаем с органами, разрешающими эту ситуацию", — говорится в заявлении Maersk Line.

По данным Рейтер, прежде чем прибыть в Нью-Йорк, судно было в Омане.