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Die Presse: Европа открыта для украинцев, но только в теории

Сюжет:
Безвизовый режим между ЕС и Украиной (53)
11:0215.06.2017
(обновлено: 11:15 15.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПоезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фотоПоезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. С воскресенья украинцы могут ездить в Европу без виз, однако многие из них не могут позволить себе путешествия из-за нехватки денег, пишет Die Presse.

Международный аэропорт города Киева Борисполь. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Когда Украина поймет, что ее опять обманули: к подписанию безвиза

Журналистка австрийской газеты встретилась на Украине с несколькими местными жителями и обсудила с ними сложившуюся ситуацию.

По словам 58-летней киевской учительницы Ольга Стеценко, когда Петр Порошенко объявил об отмене виз, она, как и многие другие украинцы, тут же решила "поймать его на слове" и отправилась в паспортный стол.

Там ей пришлось выстоять длинную очередь, поскольку для поездок в шенгенскую зону необходим новый биометрический загранпаспорт. Через месяц, как раз ко дню вступления безвизового режима в силу, документ был готов.

Он обошелся ей в тысячу гривен (31 евро) — четверть официального оклада учителей на Украине. Тем не менее, Ольга рада, что получила паспорт.

"Я счастлива и довольна тем, что этот этап позади. Теперь я могу объездить всю Европу — в теории", — говорит она.

"А как же на практике? А на практике большинство украинцев не могут позволить себе длительное путешествие, особенно в дорогостоящие западноевропейские страны", — пишет Die Presse.

Издание отмечает, что страны ЕС, опасаясь притока трудовых и обычных мигрантов из Украины, устанавливают серьезные финансовые барьеры для путешественников из этой страны. Румыния, Болгария и Греция требуют на границе подтверждения наличия суммы в 50 евро на день, Испания — 70 евро. Австрия не устанавливала конкретных тарифов, каждый случай рассматривается отдельно, выяснили Die Presse в австрийском посольстве в Киеве.

Центр выдачи загранпаспортов Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Азаров сравнил безвизовый режим Украины и ЕС с рваными трусами

Для обессиленных киевских властей безвизовый режим оказался одной из немногих успешных инициатив, особенно если учесть, что переговоры по нему начались еще в 2008 году. Плакаты, рекламирующие его, висят на главных улицах в Киеве и других городах — в частности, в Покровске, который находится на территории Донбасса. Однако Россия местным жителям гораздо ближе — как в географическом, так и в мировоззренческом плане.

В Покровске живет 29-летний Николай, который днем чинит телефоны, а вечером читает рэп и который хотел бы когда-нибудь съездить на Запад. Но отпуск остается для него мечтой, причем неважно, куда именно, пишет Die Presse. Молодому отцу приходится оплачивать счета за электричество, воду и газ по тарифам, повышенным по требованию международных кредиторов. "Речь идет не о поездках, а о выживании", — поясняет Николай.

Европарламент и Совет ЕС подписали документ, предоставляющий Украине безвизовый режим, 17 мая. 11 июня он вступил в силу. Украинцы могут путешествовать в страны шенгенской зоны, а также в Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и Швейцарию с возможностью пребывания там до 90 суток. Разрешения на работу безвизовый режим не предусматривает.

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