Француз убил жену, привязав ее к рельсам перед надвигающимся поездом

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина во Франции убил жену, привязав ее скотчем к рельсам перед приближающимся поездом, а затем сам покончил жизнь самоубийством, передает газета Parisien.
Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины, разрубленное поездом на куски. Ее ноги были скотчем привязаны к рельсам, на ее руках также остались следы клейкой ленты.
Неподалеку было обнаружено второе тело — мужчины. Рядом с путями была припаркована машина, которая позволила быстро установить личности жертв.
Около трех часов утра он позвонил дедушке своих детей с просьбой приглядеть за ними. Затем он забрал жену из ее дома. Следователи устанавливают, как ему удалось уговорить ее сесть в машину.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят токсикологические и иные экспертизы. Расследованием инцидента занимаются местные следователи.