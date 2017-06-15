Француз убил жену, привязав ее к рельсам перед надвигающимся поездом

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина во Франции убил жену, привязав ее скотчем к рельсам перед приближающимся поездом, а затем сам покончил жизнь самоубийством, передает газета Parisien.

Инцидент со скоростным поездом, курсировавшим между Парижем и Нантом, произошел в департаменте Эр и Луара в ночь на понедельник, но причина стала известна через несколько дней.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины, разрубленное поездом на куски. Ее ноги были скотчем привязаны к рельсам, на ее руках также остались следы клейкой ленты.

Неподалеку было обнаружено второе тело — мужчины. Рядом с путями была припаркована машина, которая позволила быстро установить личности жертв.

Погибшими оказались женщина по имени Эмили в возрасте 34 лет и ее супруг Гийом 37 лет. Пара состояла в браке около двух лет, у них было четверо детей — трое от первых браков и общий годовалый ребенок. На момент смерти они жили раздельно. Сообщается, что Гийом страдал от продолжительной тяжелой депрессии, три года последним года он был безработным.

Около трех часов утра он позвонил дедушке своих детей с просьбой приглядеть за ними. Затем он забрал жену из ее дома. Следователи устанавливают, как ему удалось уговорить ее сесть в машину.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят токсикологические и иные экспертизы. Расследованием инцидента занимаются местные следователи.