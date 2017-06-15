Итальянские сейсмологи ошибочно сообщили о крупном землетрясении

РИМ, 15 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 5,1 в центральной части страны, но позднее объяснил это техническим сбоем.
Однако позднее сейсмологи объявили о технической ошибке, выпустив отдельный релиз. В действительности речь шла о сейсмособытии магнитудой 1,6, которое даже не было замечено на поверхности.
В середине января в центре Италии в районах, уже пострадавших от прошлогодних землетрясений, произошла новая серия подземных толчков, магнитуда четырех из них превысила 5,0, вызвав новые разрушения. Колебания земной поверхности и сильнейшие снегопады спровоцировали сход лавины, которая погребла под собой горный отель Rigopiano в регионе Абруццо, погибли 29 человек.