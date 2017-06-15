Итальянские сейсмологи ошибочно сообщили о крупном землетрясении

РИМ, 15 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 5,1 в центральной части страны, но позднее объяснил это техническим сбоем.

Новость о подземном толчке, якобы произошедшем в 5.17 местного времени в области Марке, на сайте института сопровождалась стандартными для описания землетрясения характеристиками. Его "эпицентр" находился в километре от небольшого городка Пьеве-Торина, а очаг залегал на глубине девяти километров. Информацию оперативно распространили итальянские СМИ.

Однако позднее сейсмологи объявили о технической ошибке, выпустив отдельный релиз. В действительности речь шла о сейсмособытии магнитудой 1,6, которое даже не было замечено на поверхности.

"Из-за технической проблемы ему было ошибочно приписана магнитуда 5,1 от землетрясения, произошедшего на Филиппинах… Приносим извинения за неполадки", — говорится в сообщении.

В середине января в центре Италии в районах, уже пострадавших от прошлогодних землетрясений, произошла новая серия подземных толчков, магнитуда четырех из них превысила 5,0, вызвав новые разрушения. Колебания земной поверхности и сильнейшие снегопады спровоцировали сход лавины, которая погребла под собой горный отель Rigopiano в регионе Абруццо, погибли 29 человек.