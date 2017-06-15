На Украине вступил в силу закон о запрете георгиевской ленточки

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине с четверга вступил в законную силу после его опубликования в официальной прессе.

Этот закон был обнародован в официальной прессе в среду, он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Ранее закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.

Ранее Верховная рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения. Подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен — от 97 до 190 долларов) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.