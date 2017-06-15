Колонна МЧС доставила в Донецк и Луганск очередную партию гумпомощи

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Автомобили колонны МЧС России доставили в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи.
Непредвиденных ситуаций в пути не возникло. "Доставка гуманитарной помощи прошла штатно", — сказали в МЧС. Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.
Эта колонна стала 66-й с середины августа 2014 года. За это время для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 68 тысяч тонн гуманитарной помощи, что помогло Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.