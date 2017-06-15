Колонна МЧС доставила в Донецк и Луганск очередную партию гумпомощи

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Автомобили колонны МЧС России доставили в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи.

"В Луганск и Донецк автомобили МЧС привезли более 500 тонн гуманитарных грузов, основную массу которых составляют детские продуктовые наборы и медикаменты", — рассказали в пресс-службе министерства.

Непредвиденных ситуаций в пути не возникло. "Доставка гуманитарной помощи прошла штатно", — сказали в МЧС. Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

В настоящее время на складах начинается разгрузка машин с участием представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам Луганской и Донецкой областей. "Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", — подчеркнул представитель МЧС.

Эта колонна стала 66-й с середины августа 2014 года. За это время для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 68 тысяч тонн гуманитарной помощи, что помогло Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.