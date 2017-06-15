В Могадишо число погибших при нападении боевиков на ресторан выросло до 18

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших в результате нападения боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо возросло до 18, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 14 жертвах.

Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы. В этом же помещении находится гостиница, где проходит единственная дискотека в городе. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и взяли посетителей в заложники.

По данным агентства, атака была остановлена утром в четверг.

"Операция в данный момент завершена, боевики были убиты сотрудниками сил безопасности", — сообщил представитель сомалийского министерства безопасности. Он уточнил, что в ходе атаки пострадали более 10 человек, среди погибших есть гражданин Сирии.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб"*. В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

*Террористическая организация, запрещенная в России.