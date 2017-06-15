КНДР объяснила решение отпустить задержанного в стране студента из США

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, который более года находился в КНДР, передает агентство Рейтер.

"Согласно решению Центрального суда от 13 июня, американский гражданин Отто-Фридерик Уормбиер, отбывавший наказание в виде принудительного труда, 13 июня был возвращен обратно из гуманитарных соображений", — цитирует агентство.

Северная Корея во вторник освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения. Газета Washington Post сообщала со ссылкой на родных, что он находится в коме. Агентство Рёнхап передавало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.