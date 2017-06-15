Перед штаб-квартирой ШОС в Пекине подняли флаги Индии и Пакистана

Церемония подъёма флагов Индии и Пакистана перед штаб-квартирой ШОС в Пекине, 15 июня 2017

Церемония подъёма флагов Индии и Пакистана перед штаб-квартирой ШОС в Пекине, 15 июня 2017

ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Торжественная церемония поднятия флагов Индии и Пакистана, ставших полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошла в четверг перед здание секретариата организации в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.

Флаг Индии расположился между флагами ШОС и Казахстана, а флаг Пакистана — между флагами Киргизии и России.

Церемония прошла в день образования ШОС.

"Девятого июня в столице республики Казахстан в городе Астана лидерами стран-основателей ШОС было принято историческое решение о принятии Индии и Пакистана в полноценные члены организации. Сегодня в день ШОС мы собрались у штаб-квартиры организации на торжественную церемонию поднятия государственных флагов Индии и Пакистана. Отныне вокруг изумрудно-голубого флага ШОС будут развиваться государственные флаги восьми государств-членов организации, объединенных шанхайским духом", — заявил на церемонии генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

На церемонии присутствовали также послы и дипломаты других стран ШОС и министерства иностранных дел Китая.

Очередной саммит ШОС проходил 8-9 июня в Астане. Главы государств-членов ШОС 9 июня подписали решения о приеме Индии и Пакистана в организацию. Таким образом, ШОС, организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, увеличилась до восьми государств, расширив ареал своей деятельности до Индийского океана.