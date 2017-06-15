СМИ: спецпрокурор изучает, вмешивался ли Трамп в расследование дела Флинна

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер намерен выяснить, пытался ли президент США Дональд Трамп замедлить расследование ФБР в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией". Их опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Собеседники Блумберг отметили, что Мюллер планирует допросить директора национальной разведки Дэна Коутса и директора Агентства национальной безопасности США Майк Роджерса о том, искал ли Трамп их поддержки в том, чтобы побудить ФБР свернуть расследование в отношении Флинна.

Как отмечает агентство, Коутс выступит в четверг на закрытом заседании сенатского комитета по разведке.

Газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники также сообщала, что президент США расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело Флинна. Коми позже также заявил, что Трамп предлагал ему закрыть расследование в отношении Флинна. Президент США заявил, что не делал этого.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.