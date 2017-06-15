В Японии прошли первые учения по использованию "Пэтриот" против ракет КНДР

ТОКИО, 15 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Учения по отработке развертывания противоракетных комплексов "Пэтриот" ("Patriot", PAC3) против северокорейских ракет прошли в Японии на базе "Комаки" в префектуре Айти.

В ходе учения противоракетный комплекс был завезен на базу японских сил самообороны "Комаки", был подготовлен его пусковой стол, а его ракеты были направлены в небо. Это заняло около часа, сообщила телекомпания NHK

Непосредственно использования комплекса в этот раз не проводилось.

Планируется, то подобные учения пройдут еще на двух базах сил самообороны.

Необходимость проведения подобных учений, как считает министерство обороны, вызвано растущей угрозой со стороны КНДР, регулярно проводящей в последнее время ракетные пуски. Часть ракет после пуска упала в исключительной экономической зоне Японии в нескольких сотнях километров от ее территории.