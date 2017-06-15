Верховный суд Венесуэлы отклонил иск генпрокурора против своих судей

МЕХИКО, 15 июн — РИА Новости. Конституционная палата верховного суда (ВС) Венесуэлы в среду отказала в иске к своим судьям, поданном ранее генеральным прокурором Луисой Ортегой Диас.

В минувший вторник Ортега Диас, в последнее время все больше дистанцирующаяся от действий исполнительной власти, потребовала лишить неприкосновенности восьмерых членов ВС, чтобы начать против них следствие.

Согласно решению ВС, данное требование генпрокурора признано неприемлемым. Более того, теперь сама генпрокурор попала под опасность возбуждения против нее уголовного дела, так как решение ВС от июля 2016 года предполагает, что любое лицо, которое попробует добиться смещения его судей, может быть привлечено к уголовной, гражданской или административной ответственности.

Ранее генпрокурор выступила против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро, которое должно выработать изменения в конституцию страны.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших приближается к 70.