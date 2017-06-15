В Старичи пройдет обучение украинских батальонных тактических групп

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Центр по обучению вооруженных сил в украинском селе Старичи планирует начать ротацию батальонных тактических групп в 2018 году, заявил РИА Новости представитель канадской учебной миссии на Украине Марк Любинецки.

"В 2018 году они думают приступить к обучению батальонных тактических групп", — сказал он.

По его словам, Канада сейчас направляет в украинские гарнизоны мобильные учебные команды для того, чтобы "сократить число дней ротации" в центре обучения в Старичи. Любинецки подчеркнул, что такая практика позволит проводить первую часть обучения украинских военнослужащих до их приезда в центр обучения в Старичи.

По данным министерства обороны Канады, канадские вооруженные силы уже провели обучение более 4,4 тысячи украинских военных.