В Бахрейне за проявление симпатии к Катару в соцсетях задержали мужчину

ДУБАЙ, 15 июн — РИА Новости. Полиция Бахрейна задержала первого подозреваемого, который выразил симпатию к Катару и раскритиковал в социальных сетях политику стран Персидского залива, разорвавших дипломатические отношения с Дохой, передает Бахрейнское агентство новостей со ссылкой на прокурора по террористическим преступлениям.

Как сообщил прокурор Ахмед аль-Хамади, в среду прокуратура получила от управления по электронным преступлениям МВД Бахрейна уведомление о человеке, который критически отозвался в интернете о решениях королевства и других арабских стран в отношении Катара.

По словам прокурора, полиция начала расследование, и подозреваемый был взят под арест на время ведения следствия.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

После этого три аравийские монархии предупредили, что любое выступление в поддержку Катара, в том числе в соцсетях, будет караться тюремным сроком и крупным штрафом. Самое большое наказание — до 15 лет тюрьмы — за такие действия ввели ОАЭ. Саудовская Аравия и Бахрейн пригрозили пятилетним тюремным заключением тем, кто попробует вступиться за Катар.