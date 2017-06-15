Катарские инвесторы массово продают недвижимость в Дубае из-за конфликта

ДУБАЙ, 15 июн — РИА Новости. Агенты недвижимости в Дубае фиксируют всплеск продаж среди объектов недвижимости в городе-эмирате, принадлежащих подданным Катара, которым до понедельника необходимо покинуть ОАЭ после разрыва дипломатических отношений этих стран, пишет эмиратское издание National.

Агенты заявляют, что катарцы в ОАЭ массово распродают недвижимость, включая коммерческие и жилые объекты, участки земли и целые здания. При этом из-за спешки скидки на эти объекты составляют около 20% от рыночной цены.

Пятого июня после разрыва дипотношений ОАЭ дали катарцам 14 дней для того, чтобы покинуть пределы страны.

Согласно данным земельного департамента Дубая, в 2015 году катарцы инвестировали 2,8 миллиарда дирхамов (около 76 миллионов долларов) в недвижимость Дубая. Это 2% от всех транзакций по недвижимости 2015 года. В 2016 году подданные Катара совершили чуть более 1 тысячи транзакций в этом секторе. По официальным данным, вместе с Кувейтом их инвестиции в дубайскую недвижимость составили 2 миллиарда дирхамов (около 54 миллионов долларов).