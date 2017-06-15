В США турецким охранникам предъявят обвинения в связи с беспорядками

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американская полиция предъявит обвинения 12 турецким охранникам в связи с беспорядками во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США в мае, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным агентства, семи охранникам предъявят обвинения в тяжких уголовных преступлениях, еще пять обвинят в совершении преступлений небольшой тяжести.

Во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.