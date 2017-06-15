СМИ: экс-глава МВБ США выступит в конгрессе на слушаниях по России

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон выступит на слушаниях по России в американском конгрессе, сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники в законодательной власти.

Согласно этим данным, слушания намечены на следующую среду в комитете по разведке палаты представителей. Как отмечается, ранее на этой неделе Джонсон уже выступал в аналогичном комитете сената, однако та дискуссия проходила за закрытыми дверями.

По мнению Politico, вероятнее всего, что в ходе новых слушаний Джонсону, который возглавлял МВБ при президенте Бараке Обаме с 2013 по начало 2017 года, предстоит ответить на вопросы о приписываемых России попытках взломать американские компьютерные системы, связанные с проведением выборов.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.