Климкин подтвердил предстоящую встречу Трампа и Порошенко

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на переговорах с президентом США Дональдом Трампом поднимет вопросы давления на Россию по выполнению Минских соглашений и предоставления международному сообществу "доступа к оккупированному Крыму", сообщил украинскому изданию "Сегодня" глава МИД Павел Климкин.

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко на следующей неделе может посетить США с государственным визитом и провести встречу с Трампом.

"Известно то, что встреча состоится. Конечно мы ее готовим", — подтвердил Климкин и добавил, что точная дата переговоров будет объявлена пресс-секретарем Порошенко в ближайшее время.

"Должны подержать интригу, я же не могу у своего друга Свята Цеголко забирать работу, он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно синхронно с нашими американскими друзьями. Но работаем над содержательной частью встречи. В принципе этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон", — сказал он.

"Конечно, главный вопрос – это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию выполнить Минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы, в конце концов международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму", – цитирует издание главу МИД Украины.

По словам Климкина, главной темой переговоров будет двустороннее взаимодействие. "И это помощь украинским реформам, то, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это также много в чем благодаря им. Должны идти дальше и конечно не могу обойти безопасностное сотрудничество. Без безопасностного взаимодействия мы не можем себе представить любой серьезный разговор," — сказал он.

Министр также рассказал о других планируемых встречах Порошенко с мировыми лидерами.

"Будет еще несколько встреч. Эта действительно дипломатическая и политическая активность сфокусирована на том, что президент недавно виделся с канцлером Германии, будет видеться и с президентом Франции. Будут другие встречи, в частности в Брюсселе. Таким образом, сейчас у нас период очень сконцентрированной и сфокусированной политической активности," — добавил он.