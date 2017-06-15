Все министры от правящей коалиции в правительстве Румынии подали в отставку

КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Все члены Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛД) в правительстве Румынии подали в отставку, заявили лидеры партий Ливиу Драгня и Кэлин Попеску-Тэричану. Отказавшийся покинуть пост глава кабинета Сорин Гриндяну заявил, что пока не получал их заявлений об отставках.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). В среду национальный исполнительный комитет Социал-демократической партии единогласно проголосовал за отзыв политической поддержки правительства под руководством Гриндяну. Участники заседания упрекнули его в срыве сроков выполнения правительственной программы.

"Все члены СДП в правительстве подали в отставку еще до заседания национального исполнительного комитета", — сказал Драгня, которого цитирует агентство Agerpres.

По словам Драгни, "СДП готова вместе с коллегами из Альянса либералов и демократов (АЛД) сформировать новое правительство, у которого "дорожная карта" будет лучше структурирована и включит необходимые меры для того, чтобы разобраться с задержками".

Как передает агентство Mediafax, лидер Альянса либералов и демократов Кэлин Попеску-Тэричану заявил, что партия поддержит решение социал-демократов, и министры от АЛД также написали заявления об отставке. Румынские СМИ сообщают, что уже в четверг состоится заседание исполкома СДП, на котором будет назван новый премьер.

Гриндяну же заявил, что не собирается подаваться в отставку, пока президент страны не назначит главу кабинета от правящей СДП. Он отметил, что отставки министров вступают в силу после того, как передаются премьером в администрацию президента, где они и утверждаются. "Я ничего не получал официально", — сказал Гриндяну.