СМИ узнали, куда поедет глава МИД Турции после переговоров в Катаре

ДУБАЙ, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который в среду провел переговоры в Катаре относительно ситуации вокруг этой страны, после этого может направиться в Кувейт, взявший на себя роль посредника в восстановлении отношений между Дохой и другими аравийскими столицами, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на источники в МИД Турции.

Чавушоглу встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в его дворце, переговоры прошли без присутствия журналистов, никаких заявлений для прессы после этого они не сделали.

Cаудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.