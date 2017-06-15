СМИ сообщили, что двое итальянцев пропали без вести при пожаре в Лондоне

РИМ, 15 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Два гражданина Италии числятся пропавшими без вести в результате пожара в высотном доме в Лондоне, сообщает агентство askanews со ссылкой на источники в МИД Италии.

Генконсульство Италии в Лондоне, отмечается в сообщении, находится в постоянном контакте с британскими властями для подтверждения информации и установления личности пропавших.

В то же время, по информации газеты il Gazzettino Veneto, пропавшими без вести итальянцами является молодая пара архитекторов, жившая на 23-м этаже небоскреба. Глории Тревизан и Марко Готтарди по 27 лет, в Великобритании они находились по работе на протяжении трех месяцев, отмечает издание.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 12 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 18 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

По заявлениям полиции и пожарных, работы на месте ЧП продолжатся как минимум 24 часа, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.