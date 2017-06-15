СМИ сообщили, что двое итальянцев пропали без вести при пожаре в Лондоне

РИМ, 15 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Два гражданина Италии числятся пропавшими без вести в результате пожара в высотном доме в Лондоне, сообщает агентство askanews со ссылкой на источники в МИД Италии.
В то же время, по информации газеты il Gazzettino Veneto, пропавшими без вести итальянцами является молодая пара архитекторов, жившая на 23-м этаже небоскреба. Глории Тревизан и Марко Готтарди по 27 лет, в Великобритании они находились по работе на протяжении трех месяцев, отмечает издание.
Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 12 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 18 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.