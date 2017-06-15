Американские военные суда прибыли на учения в Катар

ДУБАЙ, 15 июн — РИА Новости. Два американских военных судна прибыли в среду в Катар для участия в совместных учениях с кораблями катарских ВМС, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Дохи о поддержке терроризма. Соответствущее заявление министерства обороны Катара опубликовало Катарское агентство новостей.

Как уточняется в заявлении, американские суда прибыли в порт Хамада на юге Дохи, чтобы "принять участие в совместных учениях с катарскими эмирскими военно-морскими силами".

Эти учения пройдут в условиях блокады Катара со стороны других стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, которые разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили всякое сообщение с соседним государством, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела арабских стран.