ИКАО проведет встречу Катара и стран, объявивших против него блокаду

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет встречу Катара и стран, которые ввели против него авиационную блокаду, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на организацию.

Во встрече будут принимать участие министры и высокопоставленные представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Египта, сообщает агентство. Целью встречи будет "поиск консенсусного решения".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.