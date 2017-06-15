Пентагон подтвердил, что может определять численность ВС США в Афганистане

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что президент США Дональд Трамп передал его ведомству полномочия по определению численности американских войск в Афганистане.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Трамп предоставил Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства, немедленного объявления об увеличении численности войск не будет. Сейчас она составляет около 8,4 тысячи военнослужащих.

"Президент передал министерству обороны полномочия по определению численности войск в Афганистане. Это даст нашим военнослужащим больше возможностей для проведения операций", — заявил Мэттис и уточнил, что это было сделано во вторник.

Конкретная численность войск США в Афганистане в заявлении не уточняется.

Отметив мужество американских военнослужащих, министр признал, что терроризм становится все более опасным и "это требует уничтожения группировок, которые угрожают США, другим странам и народу Афганистана". В частности, глава Пентагона отметил активность группировок "Аль-Каида"*, "Исламское государство"* и "Талибан"*, которые, по его словам, "представляют серьезный вызов демократически избранному правительству".

Он пообещал, что нынешняя "администрация не повторит ошибок прошлого" и не позволит Афганистану "вновь стать источником атак на США и на союзников".

Мэттис признал, что "само по себе предоставление этих полномочий не приведет к изменению численности (американских) войск в Афганистане". По его словам, "это решение является частью более широкой стратегии по определению роли (США) в Афганистане". Эта стратегия будет представлена Трампу в ближайшее время, добавил министр.

* Террористическая организация, запрещенная в России.