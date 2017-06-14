МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава минобороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон похвалил румынских и британских пилотов за эффективную защиту воздушного пространства над Черным морем от "российской агрессии". Об этом сообщает агентство Assoсiated Press.

Во время своего выступления на авиабазе имени Михаила Когэлничану министр отметил "ослепительное мастерство" летчиков и поблагодарил их за "неустанную работу по защите неба над Черным морем от постоянной угрозы агрессии с российской стороны".

Фэллон также заявил, что Лондон останется верен обязательствам в рамках блока НАТО и продолжит поддерживать безопасность на континенте, несмотря на предстоящий выход из Евросоюза. Подтверждением тому, по словам министра, является участие британского контингента в учениях Североатлантического альянса "Благородный прыжок" в Румынии.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин намерен вести диалог с Россией "с позиции силы". При этом она отметила, что в ФРГ рассчитывают на построение "разумных" отношений с Москвой.