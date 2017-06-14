Премьер Румынии Гриндяну отказался подать в отставку

КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил на брифинге в среду, что не подаст в отставку, пока президент страны не назначит главу кабинета от правящей Социал-демократической партии (СДП).

Гриндяну был утвержден на посту премьера 30 декабря 2016 года. Его кандидатуру предложило парламентское большинство (СДП и Альянс либералов и демократов). В среду национальный исполнительный комитет Социально-демократической партии единогласно проголосовал за отзыв политической поддержки кабинета Гриндяну. Участники заседания упрекнули его в срыве сроков выполнения правительственной программы.

"Я не подам в отставку. Я должен вести себя ответственно. Это правительство Румынии, а не правительство исполкома СДП. Подам в отставку, когда (президент Румынии) Клаус Йоханнис после консультаций с партиями назначит премьера от СДП. Я не держусь за кресло (премьера). Надеюсь, что этот кризис закончится в самое ближайшее время", — сказал Гриндяну.