"Оставим Украину беззащитной": Порошенко против отмены операции в Донбассе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нецелесообразно прекращать военную операцию на юго-востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной", — считает глава государства. Порошенко добавил, что поручил разработать законопроект по возвращению Донбасса под контроль киевских властей.

"Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", — говорится в сообщении. Президент Украины заверил, что документ базируется на условиях, закрепленных в Минских соглашениях.

По его словам, параллельно с работой над законопроектом будут продолжаться политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Смена формата

Ранее в тот же день украинский депутат Андрей Тетерук рассказал, что планирует внести на рассмотрение Рады проект о переходе к новому формату военной операции в Донбассе. По словам нардепа, документ позволит "завершить этап АТО и начать этап нового использования" ВСУ.

"АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ. У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО", — заявил Тетерук. Он добавил, что возможности применения украинских вооруженных сил будут расширены. При этом, по его словам, так называемая "антитеррористическая операция" выполнила возложенные на нее функции — стабилизировала ситуацию в Донбассе и позволила провести на Украине выборы.

Политик не стал раскрывать никаких подробностей о содержании законопроекта и призвал дождаться утверждения его окончательного текста.

ВСУ против "гибридной агрессии"

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также призывал завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны. По его мнению, украинскую армию нужно использовать против "гибридной агрессии" со стороны России.

Чиновник заявил, что законодательство о военном положении сформировано на основе представлений XX века о классической войне. По его словам, нужно определить новый правовой формат, который будет учитывать "особенности российской гибридной агрессии против Украины", вместо того, чтобы "втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО".

Когда закончатся военные действия?

В начале июня Турчинов во время поездки в Донбасс рассказал, когда, по его мнению, наконец, закончатся боевые действия в регионе.

"Когда Москву возьмем, тогда и завершатся", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Совете Федерации не оценили юмор украинского чиновника. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров порекомендовал Турчинову писать фантастические рассказы, а также осудил его за "зашкаливающую русофобию".

Впрочем, это не первое подобное заявление Турчинова. Ранее, анонсируя наступление в Донбассе, секретарь СНБО призвал силовиков "не проскочить границу" с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это высказывание, усомнился в адекватности Турчинова. "Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно… Это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности", — сказал он.

"До одури" напугали

С подобными заявлениями выступал не только Турчинов. Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, например, выразил уверенность, что ВСУ могли бы выйти к российской границе за пять-шесть дней, если бы не минские договоренности.

Парламентарий убежден, что такой вариант развития событий пугает Москву. "Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", — заверилТымчук. Он выразил сожаление, что попытки провести силовую операцию вызовут негативную реакцию Франции и Германии.

Нужно больше оружия

В конце мая в зону конфликта в Донбассе была отправлена партия танков Т-80. О том, что ВСУ получат обновленную бронетехнику, с нескрываемой радостью сообщил Порошенко.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", — заявил он.

На это высказывание обратили внимание в Госдуме. Депутат от крымского региона Руслан Бальбек раскритиковал Порошенко за слова о "красавцах-танках".

"Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие" и "жертвы" у украинского президента теплеет на душе", — сказал парламентарий. Он выразил сожаление, что гордость советского танкостроения теперь служит для расстрела мирных жителей в Донбассе и ликвидации идеологических противников Киева.

Война или дипломатия?

В апреле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинским силовикам следует быть готовыми к "возвращению" Донбасса. Он добавил, что территории должны вернуться в состав страны дипломатическим, а не силовым путем.

Позднее глава украинского Минобороны Степан Полторак заверил, что военным методом Украина возвращать самопровозглашенные республики под свой контроль не планирует.

"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем", — заявил политик.

Об этом он сообщил во время визита в Берлин, где встречался с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же украинский министр анонсировал ряд важных решений для возвращения неподконтрольных территорий, но так и не рассказал, в чем будут заключаться эти шаги.

На слова Полторака отреагировал глава самопровозглашенной ЛНР. Он подчеркнул, что при сохранении текущей ситуации ни о каком возвращении "не может быть речи".

"Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", — заявил он.