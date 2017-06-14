Румынские социал-демократы отказались от поддержки правительства Гриндяну

КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Члены Социал-демократической партии (СДП) Румынии на заседании в среду проголосовали за отказ от поддержки правительства страны под руководством Сорина Гриндяну, передают местные СМИ.

Гриндяну был утвержден на посту премьера 30 декабря 2016 года. Его кандидатуру предложило парламентское большинство (СДП и Альянс либералов и демократов).

Как пишет digi24.ro, на заседании национального исполнительного комитета Социал-демократической партии был представлен отчет о деятельности кабмина под руководством Гриндяну, которого упрекнули в невыполнении программы правительства. После пяти часов переговоров премьер покинул заседание, не сделав никаких заявлений для прессы.

"Национальный исполнительный комитет СДП проголосовал в среду единогласно за отзыв политической поддержки кабинета Сорина Гриндяну", — заявили агентству Mediafax.ro участники заседания.

Источники агентства Agerpres.ro уточнили, что решение было принято 68 голосами. "Исполком СДП проголосовал за исключение из партии тех, кто согласится войти в состав правительства Гриндяну, если нынешний премьер выйдет с таким предложением. Источники подтвердили, что в четверг состоится заседание исполкома СДП, на котором будет назван новый премьер", — пишет Agerpres.

Как заявил журналистам лидер СДП Ливиу Драгня, "Социал-демократическая партия и Альянс либералов и демократов готовы представить новое правительство".