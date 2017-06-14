Тиллерсон: США должны помогать объединению оппозиции в Венесуэле

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Соединенные Штаты должны работать с оппозицией Венесуэлы и способствовать ее объединению, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы должны работать с оппозицией (в Венесуэле) и помочь ей объединиться, чтобы ее голос был единым", — заявил Тиллерсон на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Он подчеркнул, что "США добились прогресса по оказанию давления на (правительство) Венесуэлы в рамках Организации американских государств (ОАГ)".

При этом госсекретарь отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "использует действия США в своей пропаганде". В данной связи, сказал он, "мы должны предпринимать шаги через различные организации".