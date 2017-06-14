В ООН обеспокоены положением жителей Донбасса после обстрела водовода

ООН, 14 июн — РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил об обеспокоенности положением 400 тысяч человек в Донецкой области Украины после обстрела Южнодонбасского водовода.

"Я крайне обеспокоен состоянием почти 400 тысяч человек по обе стороны контактной линии в Донецкой области на востоке Украины, которые уже четыре дня не имеют доступа к питьевой воде из-за обстрела насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода 11 июня", — говорится в заявлении заместителя генсека.

Отмечается, что водоснабжение еще 700 тысяч человек находится в критическом состоянии.

Компания "Вода Донбасса" в воскресенье заявила, что насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова остановлена в результате обстрела. Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстреле насосной станции первого подъема.

"Я крайне озабочен возможными вспышками заболеваний, переносимых водой и последствиями отключения воды для медучреждений района", — сказал О'Брайен, подчеркнув необходимость срочного ремонта станции.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязательствах уважать жилые районы и инфраструктуру, а также о том, что намеренное перекрытие доступа к водоснабжению в охваченных конфликтом зонах, является явным нарушением международного гуманитарного права", — добавил он.