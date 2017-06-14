ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Конгресс США может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия, заявил РИА Новости конгрессмен Рик Ларсен.

"Возможно, они будут", — заявил Ларсен, отвечая на вопрос о том, имеют ли место в конгрессе обсуждения возможности поставок летального оружия на Украину.

Рик Ларсен является членом комитета палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Мы разрабатываем законопроект по обороне, начинаем обсуждение законопроекта по обороне. Мы проводили подобные обсуждения об усилении поддержки Украины как экономически, дипломатически, так и в военном плане последние пару лет. Поэтому мы возможно продолжим это обсуждение", — добавил он.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".