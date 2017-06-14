На Украине памятник Ленину переделали в монумент автору первой конституции

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Два памятника Владимиру Ленину в Запорожской области Украины переделали в памятники автору первой украинской конституции Пилипу Орлику и болгарскому переселенцу Диянову, сообщило в среду местное издание "Вся власть".

"Жители двух сел в Запорожской области — Новоалексеевки и Лозоватки — подошли творчески к "демонтажу" памятников Ленину и решили просто переделать скульптуры", — говорится в сообщении.

По данным издания, в селе Новоалексеевка памятник Ленину переделали в Пилипа Орлика с казацким чубом и усами. Скульптуру "переодели" в шаровары, добавили на пояс саблю и пистолет, в руке появилась люлька. На работу над памятником ушло примерно полгода.

Как отмечается в сообщении, в селе Лозоватка из скульптуры Ленина сделали болгарина Диянова. Открытие памятника приурочили к 155-летию переселения болгар в приазовские степи.

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.