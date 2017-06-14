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В мире

Стрельба в США: атака на конгрессменов произошла в день рождения Трампа

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20:4014.06.2017
(обновлено: 20:44 14.06.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Вооруженный винтовкой мужчина открыл огонь по группе конгрессменов во время их бейсбольной тренировки под Вашингтоном: четыре человека получили ранения, в их числе — координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.

Расследование возглавило ФБР, но следователи не торопятся с оглашением мотива преступника, выбравшего для атаки день рождения президента США Дональда Трампа.

Полицейский на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Кадры с места нападения на конгрессменов в Виргинии

Ранним утром в тихом пригороде Вашингтона

Около семи утра в парке города Александрия (штат Виргиния), расположенного в предместье Вашингтона на берегу реки Потомак, неизвестный начал стрелять в завершающих бейсбольную тренировку конгрессменов и их помощников. Депутаты тренировались перед предстоящим в четверг благотворительным мужским матчем чемпионата конгресса по бейсболу.

Президент Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп рассказал о состоянии раненых конгрессменов

Среди пострадавших оказался координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, которого СМИ называют "третьим по рангу республиканцем в конгрессе". Скализ получил не угрожающие его жизни ранения в бедро, его оперируют.

В числе пострадавших, как сообщалось, также помощник конгрессмена и еще два офицера полиции Капитолия. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Версии

Вскоре после инцидента СМИ со ссылкой на "источник в правоохранительных органах" сообщили, что атаковавший мог "намеренно совершить нападение на конгрессменов из политических мотивов". 

Один из очевидцев рассказал, что нападавший задал ему вопрос о том, какая команда — демократов или республиканцев — тренируется на поле. Он ответил, что это команда республиканцев.

Напавший в Виргинии на конгрессменов 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон. Архивное фото
© REUTERS / Social Media
В США установили личность ранившего конгрессмена стрелка

"Мы уходили с тренировки, и на парковке мужчина подошел к нам и спросил, играют ли демократы или республиканцы, и когда услышал наш ответ, он вернулся к своей машине", — рассказал депутат от республиканской партии Рон ДеСантис.

Официально версий и мотивов подозреваемого пока представлено не было. "Слишком рано, это лишь начальная стадия расследования, и мы смотрим во всех направлениях", — сказал на брифинге представитель ФБР Тим Слотер, отвечая на вопрос о том, может ли произошедшее квалифицироваться как терроризм.

Он также отказался ответить на вопрос, поддерживает ли ФБР версию о том, что атаковавший намеренно напал именно на конгрессменов. "Не знаю, это действительно слишком рано", — сказал Слотер.

Изменит ли случившееся политику

Несмотря на то, что ни полиция, ни ФБР официально не публиковали данные о нападавшем, СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что атаку совершил 66-летний житель Иллинойса Джеймс Джеймс Ходжкинсон. Ни ФБР ни полиция также не пожелали сообщить на брифинге журналистам о состоянии нападавшего, сообщив лишь, что он был ранен в перестрелке с полицией.

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
В палате представителей конгресса США отменили голосования после стрельбы

Гораздо более "открытым" в очередной раз оказался президент Дональд Трамп. "Стрелявший в конгрессмена Скализа теперь мертв", — сказал Трамп в видеообращении, которое показали американские телеканалы.

С самого утра Трамп реагировал на произошедшее в своем Твиттер-аккаунте. Белый дом, вокруг которого немедленно были усилены меры безопасности, опубликовал заявление президента. В нем Трамп заявил, что "глубоко опечален трагедией".

Сообщается, что Ходжкинсон владел бизнесом по инспекции жилых домов, лицензия на которые истекла в ноябре 2016 года и не продлевалась. В апреле 2006 года ему было предъявлено обвинение в нанесении побоев, но затем обвинения были сняты.

По информации корреспондента телеканала CNN, в социальных сетях Ходжиксона следователи уже нашли заявления, судя по которым нападавший был противником Трампа.

Бернард Сандерс в штате Кентукки. Архивное фото
© РИА Новости / Никита Шохов
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Сандерс заявил, что стрелявший в конгрессмена участвовал в его кампании

Как сообщил бывший претендент на номинацию в кандидаты в президенты США от демократов сенатор Берни Сандерс, Ходжкинсон был одним из волонтеров во время его предвыборной кампании.

Реагируя на произошедшее, президент Трамп пообещал "следить" за ходом расследования и отметил "блестящую работу" полиции. Наблюдатели при этом задаются вопросом, окажет ли атака на депутатов влияние на позицию президента-республиканца и депутатов конгресса в отношении распространения в США огнестрельного оружия.

В своем обращении Трамп не затронул эту тему, но в ходе предвыборной кампании он регулярно выступал в защиту и сохранение "второй поправки конституции", обеспечивающей право американцев на владение оружием.

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