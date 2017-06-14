ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В вопросах восстановления отношений с Россией президент США Дональд Трамп будет исходить из интересов американского народа, заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В ходе слушаний в палате представителей один из законодателей поинтересовался, можно ли предположить, что Трамп говорил президенту РФ Владимиру Путину о "большей гибкости" в отношениях.

"Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения (с Россией) в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа", — сказал Тиллерсон.

Тот же законодатель поинтересовался, есть ли у Вашингтона цель "привести Путина к кнопке перезагрузки".

"Я не думаю, что мы можем что-то перезагрузить. Мы находимся там, где мы находимся", — ответил госсекретарь.