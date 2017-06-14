Посольство России высмеяло заметку в The Times про "кириллический язык"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратило внимание журналистов The Times на то, что "кириллического языка" не существует. Соответствующая запись опубликована в Twitter диппредставительства.

В статье, которая позабавила российских дипломатов, говорится о книге 1892 года издания, написанной на "кириллическом языке". Вероятно, журналисты имели в виду письменность.

"The Times очень вовремя открыла "кириллический язык" — как раз в Год науки и образования Великобритании и России. Так держать", — говорится в записи посольства.

.@thetimes discovers "Cyrillic language” right in time for the Russia-UK Year of Science and Education, good job #YoSE2017 pic.twitter.com/DE6wDROg1s — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 14, 2017

Диппредставительство в Великобритании не в первый раз оставляет в микроблоге ироничные комментарии относительно статей в The Times. Так, в мае, когда британский премьер Тереза Мэй обвинила ЕС во вмешательстве в выборы, посольство написало в Twitter: "Слава богу, на этот раз — не Россия". Дипломаты также критиковали газету за неуместное использование фотографии президента России Владимира Путина в статье, посвященной вирусу-вымогателю WannaCry.