В Британии коровы до смерти затоптали профессора-миллионера

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Профессор Оксфорда и бизнесмен Брайан Беллхауз скончался от травм, полученных в результате нападения стада коров, сообщает Independent.

По информации издания, инцидент произошел утром в понедельник. Восьмидесятилетний ученый проходил мимо деревенской церкви в местечке Гестлинг, Восточный Суссекс, когда на него набросились взбешенные животные.

Местные жители, услышавшие крики Беллхауза, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пенсионера, однако им не удалось спасти его.

Беллхауз долгое время преподавал в Оксфорде и имел профессорское звание. Он также известен как один из основателей фармацевтической компании Powderject. Фирма специализировалась на производстве инновационных безыгольных шприцов и вакцин от гриппа. В 2003 году Powderject была куплена американской корпорацией Chiron за 70 миллионов долларов.

Ранее СМИ сообщили о смерти британского мультимиллионера Дерека Мида от остановки сердца. Приступ случился после того, как мужчину сбил трактор, за рулем которого находилась собака.