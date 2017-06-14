В Японии оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Палата представителей японского парламента отклонила после полуночи внесенный оппозицией под конец дня в среду проект резолюции о недоверии правительству Синдзо Абэ, передало агентство Киодо.
Правящая коалиция в настоящее время обладает большинством мест в парламенте Японии и успешно в таких случаях противостоит оппозиции.
На этот раз вотум недоверия был предложен в ответ на решение ЛДП и "Комэйто" обойтись без предварительного рассмотрения инициированного ими законопроекта в соответствующем парламентском комитете.
Правительство страны уже пыталось принять подобный закон в 2003 и 2005 годах, но сделать это тогда не удалось.
Как сообщалось ранее, законопроект предусматривает наказание на срок до пяти лет за подготовку к преступлениям, которые влекут за собой смертную казнь, пожизненное заключение или 10 лет тюрьмы.
Оппозиция критикует такой законопроект, считая, что он может быть направлен на подавление свободы в Японии. Со своей стороны правительство настаивает на таком законе, ссылаясь на необходимость повысить безопасность намеченных на 2020 год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.