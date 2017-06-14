В Японии оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Палата представителей японского парламента отклонила после полуночи внесенный оппозицией под конец дня в среду проект резолюции о недоверии правительству Синдзо Абэ, передало агентство Киодо.

Проект резолюции был представлен в нижней палате парламента четырьмя партиями — демократической, коммунистической, либеральной и социал-демократической. Как полагают, это было сделано для того, чтобы затянуть время и помешать правящей коалиции из Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" принять на нынешней сессии законопроект об уголовном наказании за сговор в подготовке к тяжким преступлениям.

Правящая коалиция в настоящее время обладает большинством мест в парламенте Японии и успешно в таких случаях противостоит оппозиции.

На этот раз вотум недоверия был предложен в ответ на решение ЛДП и "Комэйто" обойтись без предварительного рассмотрения инициированного ими законопроекта в соответствующем парламентском комитете.

В предлагаемом ими законе прописано 277 преступлений, которые власти Японии считают "минимально возможным числом", выбранным из 676 видов преступных действий.

Правительство страны уже пыталось принять подобный закон в 2003 и 2005 годах, но сделать это тогда не удалось.

Как сообщалось ранее, законопроект предусматривает наказание на срок до пяти лет за подготовку к преступлениям, которые влекут за собой смертную казнь, пожизненное заключение или 10 лет тюрьмы.

Оппозиция критикует такой законопроект, считая, что он может быть направлен на подавление свободы в Японии. Со своей стороны правительство настаивает на таком законе, ссылаясь на необходимость повысить безопасность намеченных на 2020 год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.