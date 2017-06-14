Турецкая оппозиция намерена провести из Анкары до Стамбула марш протеста

АНКАРА, 14 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) проведет в четверг в Анкаре марш протеста против ареста депутата от НРП Эниса Бербероглу, заявил глава партии Кемаль Кылычдароглу в среду.

Ранее в среду Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT и направлявшиеся к турецко-сирийской границе. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "логистическую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.

"Бербергоглу – человек, который положил свою жизнь на борьбу за свободу слова в Турции. Без единой вины ему дают 25 лет тюремного заключения – какое это правосудие? Мы ни в коем случае не признаем это решение. Завтра я буду в Гювен-парке Анкары в 11.00 (мск – ред.), мы проведем марш протеста в защиту справедливости и дойдем до Стамбула, до Малтепе", — сказал Кылычдароглу журналистам в Анкаре.

Он добавил, что несправедливое решение об аресте депутата подрывает устои государства.

"Мы переживаем период, когда виновные не наказываются, а судят невиновных. Но придет время, и будут судить тех, кто принимает такие решения. В Турции впервые мы имеем такую ситуацию. Без справедливости какое может быть государство, народ? Они подкладывают динамит под основы государства, справедливости", — добавил оппозиционный лидер.