Пожарная служба сообщила о спасении 65 человек из горящего дома в Лондоне

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пожарная служба Лондона сообщила о спасении 65 человек из высотного жилого дома на западе Лондона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что пожарным удалось осмотреть большую часть высотки и добраться до верхнего этажа. Полностью пожар пока потушен не был.

Представитель полиции Стюарт Канди добавил, что не рассчитывает на обнаружение других выживших в пожаре.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. По последним данным службы скорой помощи, в больницах остаются 69 человек, из них 18 находятся в реанимации. Число погибших при пожаре в высотке достигло 12. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.